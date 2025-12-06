Publicidad
La Encrucijada
Un inesperado hallazgo cambia el rumbo de la historia y deja a Patricia al límite
La tensión aumenta tras un descubrimiento que sacude a David y hunde a Patricia, mientras el reloj robado por Julia a Octavio reaparece para complicar aún más la trama.
En el último capítulo de La Encrucijada, David da un golpe emocional que deja a todos sin palabras. El hallazgo del reloj que Julia robó a Octavio desata una serie de consecuencias inesperadas.
Patricia, por su parte, queda devastada ante la situación, mientras los secretos salen a la luz y la historia toma un giro que promete más sorpresas en los próximos episodios.