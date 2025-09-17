El inesperado beso de Nevra descoloca a Ferit y reaviva sus sentimientos por Seyran

Ferit tenía un objetivo claro: llamar la atención de Nevra para provocar a Seyran y obtener el local donde iniciar su propia marca de joyas. Lo que no esperaba era que la joven jugara con tanta seguridad.

En el apartamento de Nevra, ella desenmascaró sus intenciones con precisión. Tras un beso inesperado, Ferit se vio superado por sus sentimientos hacia Seyran y decidió marcharse sin mirar atrás.