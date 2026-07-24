El equipo de Ágata y Lola revela por qué Vigo es mucho más que un escenario en la serie

El equipo de Ágata y Lola destaca que Vigo no es solo el lugar donde transcurre la acción, sino un elemento esencial que influye en la historia y en la identidad de la serie.

La ficción, rodada íntegramente en Vigo y sus alrededores, apuesta por integrar la ciudad en el relato para convertirla en una pieza clave del universo de las protagonistas.

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