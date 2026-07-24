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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Helena evita que el desastre vaya a más mientras Mateo pierde el control de la casa
La ausencia de Helena deja a Mateo al frente del hogar, pero el caos se apodera de la familia Vicho hasta que ella interviene para intentar poner orden antes de que todo salte por los aires.
Mateo afronta en solitario el cuidado de sus cinco hijos convencido de que podrá controlar la situación, aunque muy pronto descubre que la tarea es mucho más complicada de lo que imaginaba.
Helena acaba convirtiéndose en la pieza clave para frenar el caos que se ha instalado en casa mientras la familia Vicho sigue enfrentándose a los desafíos de su nueva etapa tras la mudanza.
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