El dramático relato de los vecinos de Villa del Prado ante el incendio: "Pensábamos que no salíamos de allí"

Los testimonios recogidos en Y ahora Sonsoles reflejan la desesperación de quienes tuvieron que abandonar sus casas con apenas unos minutos de margen por el rápido avance del incendio.

Muchos vecinos relatan el pánico vivido durante la evacuación y el temor a perderlo todo, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

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