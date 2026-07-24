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Y AHORA SONSOLES
El dramático relato de los vecinos de Villa del Prado ante el incendio: "Pensábamos que no salíamos de allí"
El avance de las llamas ha sembrado el miedo en Villa del Prado, donde los vecinos describen momentos de angustia, evacuaciones y la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con sus viviendas.
Los testimonios recogidos en Y ahora Sonsoles reflejan la desesperación de quienes tuvieron que abandonar sus casas con apenas unos minutos de margen por el rápido avance del incendio.
Muchos vecinos relatan el pánico vivido durante la evacuación y el temor a perderlo todo, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
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