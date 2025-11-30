El nuevo negocio de los Merino sacude la trama: Guillermo Barrientos y Javier Beltrán revelan todos los detalles

Durante la entrevista, Guillermo Barrientos y Javier Beltrán adelantaron que el negocio de Merino será clave en los próximos capítulos, generando conflictos y oportunidades para varios personajes.

Este giro promete dinamizar la historia y abrir nuevas líneas argumentales que sorprenderán a los seguidores, consolidando la intriga como uno de los pilares de la serie.