La Voz
Pablo Motos 'aparece' en la semifinal de La Voz gracias a un gazapo de Eva González
Eva González protagoniza un divertido momento al mencionar por error a Pablo Motos, generando sorpresa y humor entre los presentes.
La gala vivió una anécdota inesperada cuando Eva González nombró a Pablo Motos en lugar de Pablo López. El lapsus se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.
El error provocó risas y comentarios en redes, demostrando que incluso en momentos de tensión, la espontaneidad puede dar lugar a situaciones divertidas en televisión.