Y ahora Sonsoles
Indignación en un centro de salud por las goteras: siete años atendiendo bajo paraguas
El personal sanitario denuncia una situación insostenible en Pontevedra, donde las filtraciones de agua afectan incluso a los equipos informáticos y siguen sin solución.
En Y ahora Sonsoles, Iago López denuncia que llevan siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en su centro de salud. “Nos caen auténticas cataratas”, afirma.
Las tuberías siguen sin repararse desde 2018. “Nos da vergüenza atender a la gente así”, lamenta el responsable, que asegura que las losetas colocadas no solucionan el problema.