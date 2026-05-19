Las impactantes imágenes de Miguel Ángel Muñoz, quemado vivo, que hemos podido ver en El Hormiguero

Roberto Leal acudió a El Hormiguero, el presentador conductor también de El Desafío vio junto a Pablo Motos imágenes inéditas de la nueva temporada del programa. Motos mostró varios fragmentos de una de las pruebas más arriesgadas del actor.

En el vídeo se podía ver al actor Miguel Ángel Muñoz enfrentándose a una espectacular escena rodeada de fuego.

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