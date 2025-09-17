Imanol Arias recuerda a Quique San Francisco con una anécdota inesperada en El Hormiguero

El Hormiguero recibió a Imanol Arias y María Barranco, dos referentes de la interpretación española, que acudieron para presentar su último proyecto teatral. La emoción y las risas se mezclaron en una noche inolvidable.

Durante la charla, Imanol Arias sorprendió a todos al rememorar una divertida historia relacionada con Quique San Francisco. El actor desveló que sigue usando un perfume del fallecido humorista, y que recientemente descubrió que lo había adquirido a un precio mayor del real.