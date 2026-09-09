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EL SECRETO
La ilusión de Kader se rompe ante el rechazo de Serhat en El secreto
La pequeña cree que Serhat ha llegado para rescatarla de la vida junto a sus tíos, pero él niega ser su padre y deja a ambos completamente destrozados.
Decidido a comprobar lo que Sedef le había contado sobre Berrak, Serhat acude a casa de Erkan y Tulay. Allí quiere conocer a la niña cuya existencia permaneció oculta durante años.
Al verlo bajar del coche, Kader lo reconoce por una fotografía y corre ilusionada para abrazarlo. Sin embargo, el empresario queda paralizado y la aparta, incapaz de comprender por qué lo llama papá. Su rechazo destruye las esperanzas de la pequeña, que confiaba en que hubiera venido a salvarla en El Secreto.
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