La ilusión de Kader se rompe ante el rechazo de Serhat en El secreto

Decidido a comprobar lo que Sedef le había contado sobre Berrak, Serhat acude a casa de Erkan y Tulay. Allí quiere conocer a la niña cuya existencia permaneció oculta durante años.

Al verlo bajar del coche, Kader lo reconoce por una fotografía y corre ilusionada para abrazarlo. Sin embargo, el empresario queda paralizado y la aparta, incapaz de comprender por qué lo llama papá. Su rechazo destruye las esperanzas de la pequeña, que confiaba en que hubiera venido a salvarla en El Secreto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas