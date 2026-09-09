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¿Quién es el padre de Kader? El gran misterio que deja abierto el primer capítulo de El secreto

¿Quién es el padre de Kader? El gran misterio que deja abierto el primer capítulo de El secreto

EL SECRETO

La ilusión de Kader se rompe ante el rechazo de Serhat en El secreto

La pequeña cree que Serhat ha llegado para rescatarla de la vida junto a sus tíos, pero él niega ser su padre y deja a ambos completamente destrozados.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Decidido a comprobar lo que Sedef le había contado sobre Berrak, Serhat acude a casa de Erkan y Tulay. Allí quiere conocer a la niña cuya existencia permaneció oculta durante años.

Al verlo bajar del coche, Kader lo reconoce por una fotografía y corre ilusionada para abrazarlo. Sin embargo, el empresario queda paralizado y la aparta, incapaz de comprender por qué lo llama papá. Su rechazo destruye las esperanzas de la pequeña, que confiaba en que hubiera venido a salvarla en El Secreto.

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