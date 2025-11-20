Publicidad
Pasapalabra
Hugo Salazar pone música y emoción en Pasapalabra con una dedicatoria especial a Rosa
El cantante cierra su visita al programa interpretando ‘Regálame tus besos’ en directo, deseando suerte a la concursante antes de enfrentarse a El Rosco.
Hugo sorprendió al plató de Pasapalabra al coger su guitarra y cantar ‘Regálame tus besos’, uno de sus primeros éxitos, reeditado este verano junto al grupo La Llave. La actuación llenó el ambiente de complicidad.
“Se lo quiero dedicar a toda la audiencia pero, en especial, a mi querida Rosa”, comentó el artista, deseándole suerte en la prueba final. Un broche musical cargado de emoción.