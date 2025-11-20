Hugo Salazar pone música y emoción en Pasapalabra con una dedicatoria especial a Rosa

Hugo sorprendió al plató de Pasapalabra al coger su guitarra y cantar ‘Regálame tus besos’, uno de sus primeros éxitos, reeditado este verano junto al grupo La Llave. La actuación llenó el ambiente de complicidad.

“Se lo quiero dedicar a toda la audiencia pero, en especial, a mi querida Rosa”, comentó el artista, deseándole suerte en la prueba final. Un broche musical cargado de emoción.