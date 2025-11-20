Publicidad
Pasapalabra
Hugo Salazar celebra en Pasapalabra con baile y merengue... ¡antes de saber si acertó!
El cantante se dejó llevar por la emoción tras pulsar en La Pista, cantando ‘La bilirrubina’ y sacando a Roberto Leal a bailar sin esperar la confirmación del resultado.
Hugo pulsó con rapidez en La Pista y empezó a cantar 'La bilirrubina', el éxito de Juan Luis Guerra, mientras Alejandra protestaba entre risas. La energía del cantante contagió a todo el plató.
Sin esperar confirmación, Hugo sacó a Roberto a bailar, creando una escena inédita en Pasapalabra. El presentador reconoció que nunca había vivido algo parecido.