Impresionante destreza de Julián Fontalvo: domina más de 70 voces sorprendentes

Julián Fontalvo mostró en Y ahora Sonsoles su asombrosa habilidad para imitar más de 70 voces de grandes figuras musicales, desde Michael Jackson hasta Tina Turner, sorprendiendo a la audiencia y poniendo a prueba la capacidad de reconocimiento de todos. Su talento viene de la infancia, cuando descubrió su pasión por cantar y reproducir distintos timbres vocales con precisión.

La actuación de Fontalvo no solo destacó por la cantidad de voces imitados, sino también por la calidad con la que representa cada estilo, lo que le ha permitido crear un espectáculo propio en teatro y conectar con el público que sigue su espectáculo más allá del plató televisivo.