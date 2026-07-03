Hugo Brossard mantiene la fábrica en Toledo y salva a los De la Reina

Cloe comunica a los De la Reina que Hugo Brossard ha decidido mantener la fábrica en Toledo, descartando el traslado a Marruecos. La noticia desata la alegría de Damián, Andrés y Tasio, después de la incertidumbre provocada por la muerte de Antoine Brossard en Sueños de libertad.

Además, Cloe explica que Hugo ha despedido a Félix Cifuentes, aunque ha decidido contar con ella en esta nueva etapa. Damián felicita a Andrés por su intervención ante el empresario, mientras Tasio se siente desplazado pese a su implicación en el futuro de la empresa.

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