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SUEÑOS DE LIBERTAD
Hugo Brossard mantiene la fábrica en Toledo y salva a los De la Reina
La continuidad de la fábrica en Toledo marca un antes y un después para la familia De la Reina después de que Hugo Brossard descarte el traslado a Marruecos y abra una nueva etapa.
Cloe comunica a los De la Reina que Hugo Brossard ha decidido mantener la fábrica en Toledo, descartando el traslado a Marruecos. La noticia desata la alegría de Damián, Andrés y Tasio, después de la incertidumbre provocada por la muerte de Antoine Brossard en Sueños de libertad.
Además, Cloe explica que Hugo ha despedido a Félix Cifuentes, aunque ha decidido contar con ella en esta nueva etapa. Damián felicita a Andrés por su intervención ante el empresario, mientras Tasio se siente desplazado pese a su implicación en el futuro de la empresa.
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