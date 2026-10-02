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Hombres G, sobre la censura: "Hemos llegado a un punto de tener miedo a las palabras"

EL HORMIGUERO

Hombres G reivindica la libertad de las palabras en El Hormiguero tras presentar su nuevo single

a banda ha regresado a El Hormiguero para presentar Gilipollas, primer single de su próximo disco Acojonante, y reflexionar junto a Pablo Motos sobre la censura del lenguaje.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Durante la entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos ha planteado a Hombres G la posibilidad de que determinadas palabras sean censuradas. Rafa Gutiérrez ha defendido el término elegido para su nueva canción como una expresión común y normal.

David Summers ha recordado que hace cuarenta años ya censuraban palabras malsonantes durante sus giras por Sudamérica. Javier Molina, por su parte, ha comparado esa posibilidad con censurar a autores como Shakespeare, Cervantes o Quevedo.

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