Hombres G reivindica la libertad de las palabras en El Hormiguero tras presentar su nuevo single

Durante la entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos ha planteado a Hombres G la posibilidad de que determinadas palabras sean censuradas. Rafa Gutiérrez ha defendido el término elegido para su nueva canción como una expresión común y normal.

David Summers ha recordado que hace cuarenta años ya censuraban palabras malsonantes durante sus giras por Sudamérica. Javier Molina, por su parte, ha comparado esa posibilidad con censurar a autores como Shakespeare, Cervantes o Quevedo.