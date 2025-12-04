“Me hizo muchísima ilusión”: Verónica Sánchez desvela su reacción al recibir el guion de Las hijas de la criada

Verónica Sánchez recuerda la alegría que sintió al recibir el guion de Las hijas de la criada y cómo ese primer contacto le hizo sentirse afortunada. La actriz destaca el entusiasmo del equipo y el respaldo directo de Sonsoles Ónega, autora de la novela que inspira la serie galardonada con el Premio Planeta.

También subraya el impacto del estreno, convertido en el mejor de atresplayer en tres años y recibido con gran expectación. Con un reparto coral y ocho capítulos, la ficción continúa ganando apoyo del público y la crítica, que ya esperan los nuevos episodios cada domingo.