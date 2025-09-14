Publicidad
Y ahora Sonsoles
Helena Resano se sincera sobre cómo ha superado la soledad tras la marcha de sus hijos
La periodista comparte en Y ahora Sonsoles cómo ha afrontado el síndrome del nido vacío, apostando por el presente y dejando atrás la nostalgia para seguir adelante.
En Y ahora Sonsoles, Helena Resano ha hablado abiertamente sobre el síndrome del nido vacío que ha vivido tras la marcha de sus hijos. “Creo que me ha llegado demasiado pronto, pero es ley de vida”, confiesa.
Para sobrellevarlo, ha optado por cerrar las puertas de sus habitaciones y centrarse en el presente. “Criamos a nuestros hijos para que sean libres”, afirma, reivindicando la importancia de soltar sin perder el vínculo.