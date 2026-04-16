Helena Resano confiesa sus dudas al escribir su primera novela: “No me veía capaz”

Helena Resano reconoce que atravesó numerosas inseguridades durante la escritura de su primera novela, Las rutas del silencio. La periodista admite que, en muchos momentos, dudó de su capacidad para sacar adelante el proyecto.

A pesar de esas dificultades, logró completar el libro y enfrentarse al reto de publicarlo. Su testimonio refleja el esfuerzo personal detrás de este nuevo paso en su trayectoria.