¡Hatice consigue escapar! Su regreso aporta nuevas pistas sobre el secuestro de Duru

La policía ha llevado a Hatice hasta la mansión y Suna ha corrido a abrazarla nada más verla, aliviada al comprobar que está bien. Sin embargo, Seyran no ha tardado en preguntarle por Duru. Todavía muy asustada, la pequeña ha contado que ambas estuvieron encerradas en un sótano y que su prima la ayudó a escapar, aunque Duru no pudo salir con ella porque no llegaba a la altura de la ventana.

Los Korhan han intentado tranquilizarla mientras le pedían cualquier detalle que pudiera ayudarles a localizar el lugar. Hatice apenas ha podido aportar información y solo recuerda haberse perdido en el bosque hasta que una patrulla la encontró cerca de Beykoz. Tras comprobar que se encuentra bien, Suna se ha llevado a la niña a su habitación para que pueda descansar después del terrible susto.

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