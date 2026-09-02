“Duru está en casa de Tarik”: Ferit descubre el paradero de su hija gracias a Hatice

Tras la aparición de Hatice sana y salva, Ferit habla con ella por teléfono para intentar obtener alguna pista sobre el paradero de Duru. Aunque la niña sigue asustada, recuerda que su prima la ayudó a escapar por una ventana, pero que ella no pudo salir porque no llegaba a la altura. Hatice no sabe decir dónde estaba la casa ni quién las llevó allí, pero explica que huyó por el bosque hasta que una patrulla la encontró.

La situación cambia cuando Hatice reacciona al escuchar la palabra “pervertidos” y asegura que alguien la ha repetido antes. Ferit ata cabos y comprende que se refiere a Tarik y Saffet, por lo que descubre dónde podría estar su hija: “Duru está en casa de Tarik”. Antes de que el psicópata pueda atacarle y dejarle fuera de combate, Ferit consigue avisar a su mujer para que acuda rápidamente a la casa y rescate a Duru.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas