Tarik y Saffet, en el punto de mira por la desaparición de Duru y Hatice: “¿Dónde están nuestras hijas?”

Tarik, ahora casado con Belma y padre de un niño, ha negado cualquier relación con la desaparición de Duru y Hatice. Sin embargo, Ferit no le ha creído y, completamente fuera de sí, le ha exigido que confesara dónde están las pequeñas: “¿Qué habéis hecho? ¡Habla!”.

Las sospechas también han recaído sobre Saffet, después de que Ferit y Abidin recordaran que aparece en las grabaciones cerca de la mansión. Aunque ha asegurado que solo quería ver a Suna, nadie ha dado por buena su versión. “Nuestras hijas han desaparecido y sales en la grabación”, le ha reprochado Abidin, mientras Ferit ha lanzado una dura amenaza contra Tarik si descubre que está detrás del secuestro.

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