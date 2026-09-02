Ferit secuestra a Tarik y lo somete a un brutal interrogatorio para descubrir dónde está su hija

Ferit decide tomar la justicia por su mano y secuestra a Tarik, propinándole una paliza brutal para obligarlo a confesar el paradero de su hija. Fuera de sí, Ferit le asegura que no dejará de golpearlo hasta que diga la verdad, aunque en un momento de desesperación intenta ofrecerle un trato, prometiendo perdonarlo a cambio de la ubicación de la niña. Sin embargo, Tarik rechaza cooperar y opta por provocarlo, recordándole sus errores pasados y presumiendo de su propio rol como padre para hurgar en su herida.

Las provocaciones de Tarik hacen que Ferit pierda por completo el control y llegue a amenazarlo de muerte. Al constatar que el captor solo busca jugar con su dolor y que no revelará ninguna información voluntariamente, Ferit opta por cambiar de estrategia para llevar el castigo a un nuevo nivel. Decidido a no detenerse ante nada ni nadie, continúa con su firme objetivo de encontrar a Duru, sabiendo que la pequeña sigue sola e indefensa.

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