"Haré todo lo que quieras": Orhan acepta el trato de Ökkes para salir de prisión

Orhan ha caído en la trampa de Ökkes, quien aprovechó su fragilidad y el rechazo de su padre para manipularlo. En prisión, el villano le ofreció la libertad a cambio de su obediencia total y su lealtad exclusiva. Roto por la desesperación, Orhan aceptó traicionar a su familia.

El precio de su libertad será convertirse en la sombra de Ökkes, quien promete hacerlo líder de los Korhan, pero bajo su control. “Tu vida dependerá de mis labios”, le advierte, sellando un pacto que marca el destino de ambos.