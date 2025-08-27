Halis y Nükhet, enfrentados: el falso amor con Sehmuz esconde un plan de venganza

La mansión Korhan se convierte en un campo de batalla emocional tras la revelación de Nükhet. La joven asegura que su relación con Sehmuz es un compromiso natural, pero en realidad esconde un oscuro propósito.

Su objetivo no es el amor, sino la venganza. Cansada de la falta de apoyo de Halis y con rencor acumulado, Nükhet decide usar su noviazgo como arma para devolverle todo el dolor que él le causó.