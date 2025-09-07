Antena 3 LogoAntena3
"Halis Korhan no olvidará lo que le has hecho": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

Una nueva vida

Halis Korhan toma el control: el patriarca prepara su venganza tras el escándalo televisivo

Seyran desafió a los Korhan en televisión y ahora Halis planea una respuesta implacable. El nuevo capítulo de Una nueva vida promete giros inesperados y enfrentamientos decisivos.

Tras denunciar públicamente los abusos sufridos, Seyran se enfrenta a la furia de Halis Korhan, quien no está dispuesto a perdonar. El patriarca prepara una lección que marcará un antes y un después.

Mientras tanto, Orhan conspira con Ifakat para apartar a Halis del poder. En Una nueva vida, las alianzas cambian y Gülgün se convierte en el mayor apoyo de Seyran frente a la amenaza familiar.

