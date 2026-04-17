Grefg detalla su preparación para La Velada del Año durante su visita a El Hormiguero

La entrevista se centra en el reto deportivo que afronta Grefg, quien se prepara para su combate en La Velada del Año frente a IlloJuan. Explica la exigencia del entrenamiento y la responsabilidad que supone participar en un evento tan seguido. También comenta cómo gestiona la presión y el impacto que tiene la cita en su día a día.

Marta Díaz acompaña la conversación aportando su visión sobre el esfuerzo que implica la preparación. Ambos coinciden en que el evento se ha convertido en un fenómeno que exige disciplina y dedicación, más allá del espectáculo.