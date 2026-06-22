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LA VOZ KIDS
Una actuación y una amistad que conquista La Voz Kids en plena Gran Batalla
Las integrantes del equipo de Ana Mena protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche al demostrar su complicidad dentro y fuera del escenario.
La Gran Batalla dejó una actuación marcada por la unión entre varias talents del equipo de Ana Mena. Sobre el escenario, las jóvenes compartieron interpretación y emociones, reflejando la conexión que han construido desde el inicio de su paso por el programa.
Más allá de la competición, el compañerismo se convirtió en uno de los protagonistas de la gala. El vínculo entre las concursantes emocionó tanto a los coaches como al público, reforzando el espíritu de apoyo mutuo que caracteriza esta edición de La Voz Kids.
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