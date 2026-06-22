Una actuación y una amistad que conquista La Voz Kids en plena Gran Batalla

La Gran Batalla dejó una actuación marcada por la unión entre varias talents del equipo de Ana Mena. Sobre el escenario, las jóvenes compartieron interpretación y emociones, reflejando la conexión que han construido desde el inicio de su paso por el programa.

Más allá de la competición, el compañerismo se convirtió en uno de los protagonistas de la gala. El vínculo entre las concursantes emocionó tanto a los coaches como al público, reforzando el espíritu de apoyo mutuo que caracteriza esta edición de La Voz Kids.

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