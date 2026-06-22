Cinco talents desatan la euforia en La Voz Kids y dejan sin palabras a los coaches

Martina, Lucía, Valeria, Sophia y Judith protagonizaron una de las actuaciones más aplaudidas de la noche al interpretar Lady marmalade. Las cinco concursantes exhibieron potencia vocal, energía y una gran conexión durante una puesta en escena que fue creciendo hasta conquistar al público.

La reacción de los coaches reflejó el impacto de la actuación. Antonio Orozco la calificó como una de las mejores que ha visto en el programa, mientras que Edurne y su asesora, Leire Martínez, mostraron su orgullo por el trabajo realizado durante los ensayos y felicitaron a las jóvenes artistas tras su brillante actuación en La Voz Kids.

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