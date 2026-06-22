Una niña de 7 años canta Esa diva con Melody en La Gran Batalla

Triana, de solo 7 años, protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche en La Voz Kids. Tras su actuación junto al equipo de Ana Mena, la pequeña reveló a Melody que Esa diva es una de sus canciones favoritas y que soñaba con cantarla junto a ella.

Lejos de quedarse en una anécdota, la artista sevillana subió al escenario y compartió micrófono con la concursante. Ambas interpretaron juntas el estribillo del tema ante el entusiasmo del público, dejando una de las escenas más emotivas de La Gran Batalla.

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