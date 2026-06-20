El círculo cercano del logopeda asesinado en Valencia pide que no se ensucie su nombre

La investigación por el asesinato del logopeda de Valencia continúa sumando nuevas líneas de análisis tras el hallazgo de restos biológicos en el despacho y en la ropa de la víctima. Los agentes siguen recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen.

Desde Y ahora Sonsoles, se ha informado que su círculo cercano defiende la trayectoria de la víctima y pide respeto para su memoria. Personas de su entorno insisten en que era un trabajador con más de diez años de experiencia y rechazan las acusaciones surgidas tras el suceso.

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