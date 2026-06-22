Cuatro pequeñas voces conquistan La Voz Kids y provocan una de las escenas más emotivas de la noche

La actuación de los talents más jóvenes del equipo de Luis Fonsi se convirtió en uno de los momentos más destacados de la gala. Los cuatro concursantes interpretaron Tightrope con una puesta en escena llena de ternura y complicidad que logró conmover a todo el plató.

Entre los más emocionados estuvo Melody, que no pudo contener las lágrimas al finalizar la actuación. La espontánea reacción de Lola y las palabras posteriores de la asesora terminaron de redondear una batalla que dejó una profunda huella en La Voz Kids.

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