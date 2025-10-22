Goyo Jiménez se deja la voz imitando a Mónica Naranjo con Desátame en Pasapalabra

Goyo Jiménez ha puesto toda su energía en La Pista de Pasapalabra al enfrentarse a Cristina Gallego con el tema Desátame de Mónica Naranjo. Tras escuchar los primeros segundos, el cómico no ha dudado en subir el tono hasta dejarse la voz para lograr el pleno de cinco segundos.

Roberto Leal, entre risas, ha bromeado sobre la interpretación del humorista, que ha terminado gritando el estribillo con entusiasmo. Con este divertido momento, Goyo ha cerrado su paso por el programa dejando una de las actuaciones más comentadas de la semana en Antena 3.