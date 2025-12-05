Gloria desafía prejuicios y reivindica respeto con su poderosa historia de autoestima

La protagonista recuerda cómo, desde niña, recibió burlas que pretendían reducir su valor, aunque nunca lograron quebrar la confianza que aprendió en casa. Siempre se vio guapa y capaz, algo que repite como una declaración de fortaleza: me encanto. Su entorno cercano fue clave para sostener esa visión.

Con el tiempo, esa seguridad la ayudó a relacionarse sin complejos y a vivir el amor con naturalidad, llegando a casarse tres veces. Ante los ataques, eligió la ironía como defensa y convirtió en lema la frase que hoy resume su espíritu. Ahora busca promover el respeto hacia quienes padecen enfermedades poco frecuentes.