Y ahora Sonsoles
El gesto que mantiene en vilo a la Casa Real
La posible presencia del rey Juan Carlos I en un almuerzo familiar en El Pardo genera tensión en su entorno, según revela Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles.
Pilar Vidal asegura en Y ahora Sonsoles que “la asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente”. El monarca exige “un trato completo”, más allá del ámbito privado.
La Casa Real confirma que no participará en los actos oficiales del 21 de noviembre, pero sí ha sido invitado al encuentro familiar del día siguiente. Su decisión final sigue siendo una incógnita.