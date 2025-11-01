El gesto que mantiene en vilo a la Casa Real

Pilar Vidal asegura en Y ahora Sonsoles que “la asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente”. El monarca exige “un trato completo”, más allá del ámbito privado.

La Casa Real confirma que no participará en los actos oficiales del 21 de noviembre, pero sí ha sido invitado al encuentro familiar del día siguiente. Su decisión final sigue siendo una incógnita.