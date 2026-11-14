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PASAPALABRA
Moisés sorprende en La Pista de Pasapalabra con una declaración de amor que le da la victoria frente a David
El concursante riojano ha protagonizado un divertido momento con una canción de Hombres G que ha terminado acertando gracias a una palabra que no dejaba de repetir.
El romanticismo ha llegado a Pasapalabra de la mano de Moisés y el clásico Te quiero, de Hombres G. Aunque ni él ni David han reconocido la canción al principio, el alfareño ha improvisado una curiosa mezcla musical para intentar dar con la respuesta.
La pista definitiva ha llegado cuando Roberto Leal ha recitado un verso del tema. Moisés ha recordado que la expresión "te quiero" se repetía constantemente y ha terminado descubriendo que era el propio título de la canción. ¡Una declaración de amor que le ha dado la victoria!