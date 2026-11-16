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LA MESA
Andrea Quintero desvela el lado más desconocido de Jesús Quintero y recuerda su particular forma de entrevistar
La hija del mítico periodista ha recordado en La Mesa cómo era su padre fuera de las cámaras y qué buscaba realmente cuando conversaba con sus invitados.
Jesús Quintero tenía una personalidad tan singular como sus entrevistas. Su hija Andrea ha recordado su profundidad, su sentido del humor y su necesidad de soledad. También ha confesado que el personaje de El loco de la colina estaba muy inspirado en su verdadera forma de ser.
Durante su visita a La Mesa, Andrea ha repasado una entrevista de su padre a José María Aznar para explicar su estilo. Más allá de las ideas y los cargos, el periodista buscaba conocer a las personas y encontrar puntos de conexión entre ellas.