Andrea Quintero desvela el lado más desconocido de Jesús Quintero y recuerda su particular forma de entrevistar

Jesús Quintero tenía una personalidad tan singular como sus entrevistas. Su hija Andrea ha recordado su profundidad, su sentido del humor y su necesidad de soledad. También ha confesado que el personaje de El loco de la colina estaba muy inspirado en su verdadera forma de ser.

Durante su visita a La Mesa, Andrea ha repasado una entrevista de su padre a José María Aznar para explicar su estilo. Más allá de las ideas y los cargos, el periodista buscaba conocer a las personas y encontrar puntos de conexión entre ellas.