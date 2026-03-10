Alya rompe su silencio y acusa a Cihan de destruir su vida

Alya abandona la mansión en estado de shock y acusa a Cihan de ser el causante de la mentira que le hizo engañar a su hijo sobre su supuesto viaje a Canadá, jurándole que jamás le perdonará haberle arrebatado su alegría y su familia.

En un momento tenso de En tierra lejana, Cihan intenta contenerla, pero Alya, dominada por la frustración, decide irse a pie hacia la casa de Nare, ignorando las advertencias. Finalmente, Cihan la sube a la fuerza al coche mientras sus gritos resuenan.