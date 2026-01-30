El flan más suave de Arguiñano lleva calabaza y se sirve con helado de nata

Karlos Arguiñano propone un flan de calabaza que combina textura suave y dulzor natural de este ingrediente otoñal. La receta arranca con calabaza asada, leche condensada y leche, integrados con huevos y horneados al baño maría sobre una base de caramelo casero.

Tras enfriar y desmoldar, se sirve acompañado de helado de nata y una hoja de menta para aportar frescor y contraste. La sencillez de la elaboración y el resultado vistoso convierten este postre en una opción accesible para comidas familiares o celebraciones.