ARGUIÑANO
El flan más suave de Arguiñano lleva calabaza y se sirve con helado de nata
El chef Karlos Arguiñano presenta una receta fácil de flan de calabaza acompañado de helado de nata, ideal para sorprender en sobremesas y sacar partido a la calabaza con un toque sofisticado y cremoso.
Karlos Arguiñano propone un flan de calabaza que combina textura suave y dulzor natural de este ingrediente otoñal. La receta arranca con calabaza asada, leche condensada y leche, integrados con huevos y horneados al baño maría sobre una base de caramelo casero.
Tras enfriar y desmoldar, se sirve acompañado de helado de nata y una hoja de menta para aportar frescor y contraste. La sencillez de la elaboración y el resultado vistoso convierten este postre en una opción accesible para comidas familiares o celebraciones.