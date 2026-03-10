Gabriel sorprende a Beatriz con una inesperada declaración que reabre heridas

La exmujer de Gabriel regresa para exigirle dinero adeudado y se desencadena un choque de reproches por errores del pasado en la fábrica donde se citan.

El empresario confiesa que aún la quiere con la esperanza de una respuesta recíproca, pero Beatriz mantiene que su prioridad es recuperar lo suyo antes que revivir emociones pasadas.