Galletitas de limón de Arguiñano para merienda en familia con aroma cítrico

Las galletitas de limón de Karlos Arguiñano se presentan como una propuesta culinaria sencilla que invita a compartir en familia. La receta utiliza ingredientes básicos como huevo, azúcar, aceite y limón, y destaca por permitir que incluso los más pequeños participen en la elaboración.

El proceso consiste en mezclar la masa, dejarla reposar brevemente y hornear a 190 °C hasta que las bolitas adquieran un tono dorado suave. Una vez frías, se rebozan en azúcar glas y se sirven decoradas con menta para un toque fresco.