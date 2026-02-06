Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Galletitas de limón de Arguiñano para merienda en familia con aroma cítrico
Aprende a preparar unas galletitas de limón fáciles y rápidas de Karlos Arguiñano, una receta ideal para merendar con niños y adultos, que combina un sabor refrescante con textura ligera en cada bocado.
Las galletitas de limón de Karlos Arguiñano se presentan como una propuesta culinaria sencilla que invita a compartir en familia. La receta utiliza ingredientes básicos como huevo, azúcar, aceite y limón, y destaca por permitir que incluso los más pequeños participen en la elaboración.
El proceso consiste en mezclar la masa, dejarla reposar brevemente y hornear a 190 °C hasta que las bolitas adquieran un tono dorado suave. Una vez frías, se rebozan en azúcar glas y se sirven decoradas con menta para un toque fresco.