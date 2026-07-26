Gabriel da un paso decisivo al desvelar la peligrosa jugada de Begoña

El cerco sobre Begoña se estrecha de manera definitiva. En el próximo episodio de Sueños de libertad, la tensión acumulada saltará por los aires cuando Gabriel, tras seguir muy de cerca cada uno de sus movimientos, logre encajar las piezas del rompecabezas y descubrir la estrategia que ella tramaba a sus espaldas.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, este crucial hallazgo llevará a Gabriel a mover ficha sin contemplaciones, dando un paso al frente que amenaza con desmantelar todos los planes de Begoña de un plumazo. Un movimiento estratégico y lleno de riesgo que deja la trama en su punto más álgido, prometiendo una sacudida inevitable en el destino de ambos protagonistas.

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