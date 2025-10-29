Gabriel intenta asesinar a Andrés antes de que despierte y revele su oscuro secreto

Andrés muestra las primeras señales de recuperación tras el grave accidente en Sueños de libertad. Un leve movimiento de su mano alerta a todos de que podría despertar en cualquier momento. Sin embargo, esa posibilidad aterra a Gabriel, quien sabe que su primo puede contar la verdad sobre la explosión.

Durante la noche, el empresario acude al hospital con un plan letal, decidido a silenciarlo para siempre. Pero la llegada de María podría frustrar su intento y cambiar el rumbo del destino de ambos.