Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel intenta asesinar a Andrés antes de que despierte y revele su oscuro secreto
El empresario se cuela en el hospital decidido a inyectar una sustancia mortal a su primo, temiendo que al despertar lo delate por provocar la explosión.
Andrés muestra las primeras señales de recuperación tras el grave accidente en Sueños de libertad. Un leve movimiento de su mano alerta a todos de que podría despertar en cualquier momento. Sin embargo, esa posibilidad aterra a Gabriel, quien sabe que su primo puede contar la verdad sobre la explosión.
Durante la noche, el empresario acude al hospital con un plan letal, decidido a silenciarlo para siempre. Pero la llegada de María podría frustrar su intento y cambiar el rumbo del destino de ambos.