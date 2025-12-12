La frustración de Fran Perea en La Pista con una canción de Rozalén: "Perdóname, María"

Fran Perea cerró su visita a Pasapalabra ganando en La Pista, aunque con una espinita: no logró recordar la canción de Rozalén en su tercer duelo contra Elizabeth Reyes. Tras varios segundos de silencio y creciente impotencia, Roberto Leal le dio la pista definitiva con la que pudo recordar el título.

“Perdóname, María”, le pidió el invitado a la cantante, entre risas. Aun así, su balance fue brillante, con plenos en las pruebas ¿Dónde Están? y Una de Cuatro durante esta visita.