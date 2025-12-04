Francisco lucha por reencontrar a su hermana tras años viviendo en la calle

Francisco quedó atrapado en una espiral de deudas que lo llevó a vender su casa y terminar en la calle. Allí ha sufrido robos constantes que le arrebataron incluso su teléfono, el único medio con el que podía hablar con su hermana. Desde entonces, no ha podido volver a contactarla.

Su último recuerdo juntos fue en el entierro de su hermano, cuando aún mantenían una relación cercana. Hoy, asegura sentirse completamente solo y busca desesperadamente reencontrarla para recuperar algo de su vida anterior.