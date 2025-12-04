Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Francisco lucha por reencontrar a su hermana tras años viviendo en la calle
Tras perder su casa y sufrir numerosos robos viviendo en la calle, Francisco lleva tres años sin noticias de su hermana. Ahora intenta recuperar el único lazo familiar que conserva.
Francisco quedó atrapado en una espiral de deudas que lo llevó a vender su casa y terminar en la calle. Allí ha sufrido robos constantes que le arrebataron incluso su teléfono, el único medio con el que podía hablar con su hermana. Desde entonces, no ha podido volver a contactarla.
Su último recuerdo juntos fue en el entierro de su hermano, cuando aún mantenían una relación cercana. Hoy, asegura sentirse completamente solo y busca desesperadamente reencontrarla para recuperar algo de su vida anterior.