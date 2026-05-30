Francisco Cacho sorprende en Pasapalabra al explicar por qué el gimnasio es su mejor terapia

Durante su charla con Roberto Leal, Francisco Cacho confesó que el gimnasio le ayuda a desconectar y sentirse mejor mentalmente. "Voy allí y me limpio un poquito", aseguró el presentador de laSexta Meteo.

El invitado explicó que antes practicaba fútbol, aunque terminó dejándolo, y destacó la comodidad de entrenar en el gimnasio. Además, regresó a Pasapalabra con un objetivo claro: conseguir el libro del programa.

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