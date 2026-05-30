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PASAPALABRA
Francisco Cacho sorprende en Pasapalabra al explicar por qué el gimnasio es su mejor terapia
El meteorólogo compartió en Pasapalabra cómo el deporte se ha convertido en una parte esencial de su rutina diaria desde que dejó de jugar al fútbol.
Durante su charla con Roberto Leal, Francisco Cacho confesó que el gimnasio le ayuda a desconectar y sentirse mejor mentalmente. "Voy allí y me limpio un poquito", aseguró el presentador de laSexta Meteo.
El invitado explicó que antes practicaba fútbol, aunque terminó dejándolo, y destacó la comodidad de entrenar en el gimnasio. Además, regresó a Pasapalabra con un objetivo claro: conseguir el libro del programa.
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