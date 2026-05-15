Fernando Tejero recuerda emocionado a Emma Penella en El Hormiguero: “Le hago un homenaje cada vez que actúo”

Fernando Tejero ha visitado El Hormiguero y ha dejado uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar su estrecha relación con Emma Penella. El actor ha explicado cómo sigue teniéndola presente cada vez que se sube a un escenario.

Además de emocionarse al hablar de la intérprete, Tejero también ha desvelado una de las bromas más surrealistas que le gastó la actriz. Entre risas, confesó que aquella situación terminó siendo tan extrema que “casi me la cargo”.