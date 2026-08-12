Ferit y Suna hacen las paces antes de su despedida en Una nueva vida

Suna reconoce ante Ferit sus errores y le pide perdón por su comportamiento. Él también asume su parte de culpa y ambos dejan atrás los reproches que durante tanto tiempo marcaron su complicada relación en Una nueva vida.

El embarazo ha cambiado la forma de afrontar la vida de Suna, que ahora quiere centrarse en formar una familia con Abidin. Ferit, conmovido por sus palabras, le asegura que no duda de que será una gran madre.

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