Ferit saca un arma al descubrir a Tarik con Seyran y Halis toma ventaja sobre Mezide

Ferit pierde el control al ver a Tarik junto a Seyran tras una consulta médica y, convencido de que se está aprovechando de la enfermedad de su esposa, le apunta con un arma en plena calle. La escena marca un punto de máxima tensión, impulsado por los celos, el miedo y la desconfianza.

En paralelo, Halis mueve sus piezas con discreción y eficacia. Gracias a la información de Gülgün, consigue atrapar a Mezide utilizando su propia estrategia, debilitando su posición y reforzando el dominio de los Korhan. El golpe cambia el equilibrio del conflicto y anticipa nuevas consecuencias.