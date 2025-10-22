Ferit se quiebra ante su abuelo y Halis cumple su promesa para reunir a los Korhan

Ferit, agotado por la tensión familiar, se derrumba ante Halis en el hospital. Entre lágrimas, le reprocha su inacción y confiesa estar hundido por la situación de su padre, Pelin y el bebé.

La sinceridad del joven ablanda al patriarca, que decide actuar. Halis le promete a Ferit que, si se somete a la prueba de paternidad, él moverá todos los hilos para sacar a Orhan de la cárcel. Ferit acepta y ambos sellan el acuerdo con un abrazo que simboliza la reconciliación familiar y el comienzo de una nueva etapa para los Korhan.