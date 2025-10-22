Publicidad
Una nueva vida
Ferit se quiebra ante su abuelo y Halis cumple su promesa para reunir a los Korhan
El enfrentamiento entre abuelo y nieto termina con una promesa que lo cambia todo. Ferit se sincera, Halis se ablanda y los Korhan vuelven a unirse tras el sufrimiento.
Ferit, agotado por la tensión familiar, se derrumba ante Halis en el hospital. Entre lágrimas, le reprocha su inacción y confiesa estar hundido por la situación de su padre, Pelin y el bebé.
La sinceridad del joven ablanda al patriarca, que decide actuar. Halis le promete a Ferit que, si se somete a la prueba de paternidad, él moverá todos los hilos para sacar a Orhan de la cárcel. Ferit acepta y ambos sellan el acuerdo con un abrazo que simboliza la reconciliación familiar y el comienzo de una nueva etapa para los Korhan.